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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.

24.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:58Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı
'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından olan kaçakçılık ile ilgili mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda il genelinde 17-23 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 37,13 gram metamfetamin, 2,29 gram esrar, 4,94 gram eroin, 2 tabanca, 6 kilogram tütün, 12 bin 960 paket bandrolsüz sigara, 27 kilogram alkollü içecek,15 paket sigara filtresi, 8 kilogram kaçak çay, 30 kol saati ve 20 kilogram hurma ele geçirildi.
Kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 63 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

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