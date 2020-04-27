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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 11 gözaltı

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

27.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:46
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 11 gözaltı
Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından 20 Nisan ile 26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Operasyonlarda 6,28 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca, 6 adet fişek, 1 adet şarjör, 1 adet hassas terazi, 1 adet bong düzeneği, 380 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 11 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 6 şüpheli Asayiş suçlarından, 2 şüpheli Kaçakçılık suçlarından gözaltına alınarak ilgili birimlere teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Şırnak, 3. Sayfa, Haber
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