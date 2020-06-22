Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı
22.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:01
Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından 15-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce 15-21 Haziran 2020 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde 2,21 gram eroin maddesi, 3,43 gram metamfetamin maddesi, 5 adet sentetik ecza maddesi, 136 şişe kaçak içki, 53 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Operasyonlar kapsamında 13 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 7 şüpheli asayiş suçlarından gözaltına alınmış ve karantina altına alınmaları için ilgili birimlere teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Şırnak, 3. Sayfa, Haber

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