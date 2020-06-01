Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 30 gözaltı

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 30 gözaltı
01.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:51
Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından 25 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Operasyonda 4,14 gram esrar maddesi, 56,28 gram eroin maddesi, 20,35 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza maddesi, 460 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 193 adet kaçak cep telefonu, 39 şişe kaçak alkol ve bin 658 TL para ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 30 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

ABD’deki protestolara katılan FETÖ’cü Enes Kanter, ’Nefes alamıyorum’ şeklinde slogan attı Haber
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
3 kamu bankası %0,64’ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Atakan Arslan’ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Gökçek’in İmamoğlu’nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Mehmetçik’in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti Haber
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
İslam’ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott’un nişanlısı da Müslüman oldu Haber
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
’20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü’ denmişti! Olayın perde arkasında ’ezan’ tartışması varmış Haber
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması varmış
Haberler››3. Sayfa››Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 30 gözaltı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:48: Burdur'da kaçak kazı baskını - Haberler 13:48: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 30 gözaltı - Haberler 13:44: İngiltere'de koronavirüse karşı 5 farklı ilaç denemesi - Haberler 13:43: Bayburt'ta 186 adet ölümlü, yaralanmalı trafik kazası meydana geldi - Haberler 13:43: Tozdan bıkan mahalleli yolu ulaşıma kapattı - Haberler 12:59: Yaşlı kadın, toplu taşıma sınırlamasına aracın arkasına tutunup yolculuk ederek meydan okudu - Haberler 12:33: Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti 12:29: İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi - Haberler 11:12: Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı 10:41: Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı