Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltı

ŞIRNAK'ta, kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonlarda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şırnak genelinde 10-16 Ocak tarihleri arasında, terör örgütlerine finans kaynağı sağlayan kaçakçılara yönelik ortak operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 70 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 1 gram eroin maddesi, 3 litre alkollü içecek, 7 kilo tütün, gümrük kaçağı 110 bin 915 paket sigara, 900 paket elektronik sigara likiti, 15 paket sigara filtresi, 8 kilo kaçak çay, 695 fotoğraf makinesi şarj cihazı, 67 çift ayakkabı, 33 cep telefonu, 12 cep telefonu aksesuarı, 720 gözlük, 10 kol saati ile 2 bin 365 adet çeşitli süs eşyası ele geçirildi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.