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Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 46 gözaltı

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 46 kişi gözaltına alındı.

14.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:27Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 46 gözaltı

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 46 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4-10 Kasım'da, merkez ve ilçelerinde teröre finans kaynağı sağlayan kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 132 gram esrar, gümrük kaçağı 6 bin 267 paket sigara, 110 litre kaçak akaryakıt, 113 kaçak cep telefonu, 169 cep telefonu aksesuarı, 24 kilo kaçak çay, 38 kilo kaçak nargile tütünü, 5 sentetik ecza maddesi, 53 çift ayakkabı, 43 giyim eşyası, 3 süs eşyası ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 46 kişi gözaltına alındı.



Jandarma, Şırnak, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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