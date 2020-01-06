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Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonu: 33 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 30 Aralık 2019 ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında 33 şüpheli gözaltına alındı.

06.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:01 Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonu: 33 gözaltı
'ta İl Emniyet ve İl Komutanlığı tarafından 30 Aralık 2019 ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 30 Aralık 2019 ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında kent genelinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda 9 bin 457 paket bandrolsüz sigara, 35 adet kaçak cep telefonu, 20 adet cep telefonu aksesuarı, 2 bin litre motorin, 4 kilogram nargile tütünü, 360,99 gram esrar maddesi, 17,59 gram eroin maddesi, 2,10 gram metamfetamin maddesi, 0,76 toz uyuşturucu madde, 2 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet seyyar akaryakıt pompası, 17 çift ayakkabı ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 33 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısında yapılan çalışmalar kapsamında 3 şahıs kaçakçılık suçlarından, 8 şahıs asayiş suçlarından yakalanmış olup, 5 şahıs gözaltına alınmıştır. 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 9 şahıs ilgili birimlerine teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Jandarma, Şırnak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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