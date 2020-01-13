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Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonunda: 42 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ta polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları kapsamında 42 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

13.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:24Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonunda: 42 kişi gözaltına alındı
'ta polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları kapsamında 42 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Komutanlığınca 6-12 Ocak'ta merkez ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda 19,15 gram eroin, 24,39 gram esrar maddesi, 3,63 gram metamfetamin maddesi, 70 adet ecstasy maddesi, 4 litre alkollü içecek, 7 bin 450 paket bandrolsüz sigara, 92,8 kilogram kaçak çay, 200 paket sigara fitresi, 5 adet kaçak cep telefonu ve 90 adet cep telefonu aksesuarı, 790 adet kaçak kol saati, 22 adet araç lastiği, 6 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Operasyonlar kapsamında 42 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, 4 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 10 şahıs kaçakçılık suçlarından, 2 şüpheli terör suçlarından, 8 şahıs asayiş suçlarından yakalanmış olup, 7 şahıs gözaltına alınmıştır. 20 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, 4 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 16 şahıs ilgili birimlerine teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Jandarma, Şırnak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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