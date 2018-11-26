Şırnak'ta "Kadın" Konulu Panel

Şırnak
'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "kadın" konulu panel düzenlendi.
Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelle kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yasal tedbirler ele alındı.
ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, moderatörlüğünü yaptığı panelin açışında yaptığı konuşmada, dünyanın ancak eğitimle değiştirilebileceğini belirtti.
Bu noktada kadınların eğitiminin ayrı önem taşıdığını ifade eden Erkan, şunları kaydetti:
"Bir erkeği eğitirsek bir adamı yetiştirmiş oluruz ama bir kadını eğitirsek bir kuşağı eğitmiş oluruz. Bu bilinçle kadınlarımızın eğitimindeki haklarını ve gelmeleri gereken yeri özelikle vurguluyoruz. Üniversite olarak bununla ilgili bütün etkinliklerimizi yapıyoruz."
Panelde daha sonra Şırnak Cumhuriyet Savcısı Sevcan Erciyes
6284 Sayılı Ailenin Koruması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uygulamaları hakkında bilgi verdi.
Etkinliği, Şırnak Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan ile kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler takip etti.
Şırnak
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:22