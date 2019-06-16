16.06.2019 16:19
Haberler»Güncel » Haber

Şırnak'ta kamyonlar çarpıştı: 1 ölü

Şırnak

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, buğday yüklü kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Faik Güçlü (65), yaşamını yitirdi.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, buğday yüklü kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Faik Güçlü (65), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, İdil'in Çığır köyü yakınlarında meydana geldi. İpekyolu'nda giden Faik Güçlü yönetimindeki 63 FK 269 kamyon, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen buğday yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Güçlü, kupa bölümü hurdaya dönen kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Güçlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Faik Güçlü'nün cansız bedeni, itfaiye görevlilerince çıkarılıp, İdil Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kaza nedeniyle kapanan yol ise kamyonlar vinçle kaldırıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.


- Şırnak
Kaynak: DHA
İdil, Şırnak, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:33 Tekirdağ'da plakasız araç duvara çarptı: 1 ağır yaralı
16:33 Fenerbahçe, Deniz Türüç için resmi teklifini yaptı!
16:32 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DÖVİZ SATIMLARINA MUAFİYET GETİRİYORUZ (1)
16:30 Bilgi Evleri öğrencileri yıl sonunda gösteri sundu
16:30 Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı: Yücel Yılmaz
16:30 Kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
16:30 Mersin'deki trafik kazasında ölen asker için tören