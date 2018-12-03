Şırnak'ta Kan Bağışı Kampanyası

Şırnak
'ta Türk Kızılayı
tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kızılay Güney Anadolu Diyarbakır
Bölge Kan Merkezi tarafından devlet hastanesi önünde düzenlenen kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterdi.
Merkezde görevli doktor Ömer Faruk Önder, eskiye nazaran kan bağışında artış olduğunu söyledi.
Önder, "Kan tek kaynağı insan olan, laboratuarda üretilemeyen bir tedavi aracı. 18 – 65 yaş arası herkes kan bağışında bulunabilir. Bugün burada bir günlük kan bağışı kampanyamız var. Duyarlı vatandaşlardan kan bağışı yapmasını beklemekteyiz. Verilen bir ünite kan bağışı üç kişinin hayatının kurtulmasına vesile olabiliyor." dedi.
Kan bağışında bulunan vatandaşlardan Sait Eren ise kan bağışı etkinliğini duyunca kan bağışlamaya geldiğini vurguladı.
Türk Kızılayı,Şırnak
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:54