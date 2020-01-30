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Şırnak'ta 'kapan-5 gabar operasyonu' başlatıldı

Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldıİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı.

30.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:26
'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 780 personel görev alıyor.
Şırnak'ta Gabar barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı idaresinde, 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 51'i operasyonel tim olmak üzere 780 personel görev alıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan Operasyonları'nın, kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.
Şırnak'ta 'kapan-5 gabar operasyonu' başlatıldı

Jandarma, Şırnak, Güncel

Kaynak: DHA


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