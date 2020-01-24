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Şırnak'ta kar

Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 18 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma kapandı.

24.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:49
'ta kar yağışı nedeniyle 18 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Şırnak'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, kırsalda 40 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı sonucu merkeze bağlı 6 köy ve 3 mezrada, Beytüşşebap'ta 1, Uludere'de 4, Güçlükonak ilçesinde 7 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekiplerince köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Kent merkezinde de belediye ekiplerince, kar temizleme ve küreme çalışması yürütülüyor.
Şırnak'ta kar

Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

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: Şırnak'ta kar


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