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Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, köy yolları ulaşıma kapandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yer yer 2 metreyi aşan kar kalınlığı ulaşımı felç etti.

31.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:54 Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, köy yolları ulaşıma kapandı
'ın ve ilçelerinde yer yer 2 metreyi aşan kar kalınlığı ulaşımı felç etti. İl Özel İdare ekipleri, yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan köy yollarını açmak için seferber oldu.

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlk gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeni ile onlarca köy yolu ulaşıma kapandı. Yer yer 2 metreyi buluna kar kalınlığı ulaşımı felç ederken, İl Özel İdare ekipleri kapanan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için seferber oldu. Fırtına ve tipiye rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, kapalı köy yollarını ulaşıma açtı.

İl Özel İdare saha şefi Fahri Erdal, karlı yolları açmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Erdal, "Günlerdir bölgemizde kar hakim ve yüksek kesimli dağ köyleri ulaşıma kapanmıştı. Şimdi tüm köy yollarımız açtık, son iki köy kaldı, bu yolları da açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada 4 ay boyunca kış çok sert geçiyor. Kar yağar yağmaz sahada çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Uludere, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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