Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şırnak'ta karantinadan kaçtı, Cizre'de yakalandı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ta korona virüs karantinasından kaçan şahıs polis ekiplerince Cizre'de yakalanarak devlet hastanesine götürüldü.

11.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:51
Şırnak'ta karantinadan kaçtı, Cizre'de yakalandı
ŞIRNAK (İHA) – Şırnak 'ta korona virüs karantinasından kaçan şahıs polis ekiplerince Cizre 'de yakalanarak devlet hastanesine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak merkezde korona virüs şüphesiyle karantinada olan 23 yaşındaki M.Ç. karantinada olduğu binadan kaçtı. Polisin bilgi vermesi ile birlikte Şırnak polisi alarma geçti. Olayı duyan M.Ç.'nin annesi de çocuğunu bulmak için arama çalışmalarına başladı. Gencin Cizre'de olduğu bilgisi üzerine Cizre polisi alarma geçti. Polisin kısa süreli araştırması sonucu karantinadan kaçan genç Nur Mahallesi Yafes Caddesi üzerinde bulunan Çamlıca Lokantası önünde polisler tarafından yakalandı. Araç parkında etrafı tutulan gence polis müdahale etmeyerek kendisini tedavi olması için hastaneye götürmek istedi ancak M.Ç. buna yanaşmadı. Bunun üzerine polisler ve olay yerinde bulunan gencin annesi ikna çalışmalarına başladı. M.Ç. polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilip olay yerine gelen özel kıyafetli sağlık ekibi tarafından Cizre Devlet Hastanesine götürüldü. Gencin annesi de olası bir temasa karşı olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Öte yandan gencin oturduğu ve temas ettiği alanlar Cizre Belediyesi tarafından köpüklü su ile yıkanıp dezenfekte edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Şırnak, Polis, Cizre, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sunucuyu canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı Haberler
Sunucuyu canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı
Beyoğlu’nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
DSÖ’nün Türkiye’ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz Haberler
DSÖ'nün Türkiye'ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Haberler
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Haberler ›› Güncel ››Şırnak'ta karantinadan kaçtı, Cizre'de yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:29: KAVGA VAR İHBARINA GİDEN POLİSE 'POLİS HAFTASI' KUTLAMASI - Haber 00:26: Amerikalılar salgında evlerinden çıkmayınca hava kirliliği yüzde 30 azaldı - Haber 00:26: Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: "Mısır'daki Filistinlilerin getirilmesi için Kahire'yle koordine... - Haber 00:21: Sessizliğe bürünen İstanbul'un lüks caddesi havadan görüntülendi - Haber 00:20: Arap dünyasında Kovid-19 kaynaklı can kaybı artıyor - Haber 00:13: Beyoğlu'nda polise saldıran şüpheli hayatını kaybetti - Haberler 23:45: Sunucu Erem Şentrük'ü canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı - Magazin 23:14: Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi - Haber