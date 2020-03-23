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Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ekiplerin, yer yer 7 metreyi bulan kar birikintilerini temizleme çalışmaları devam ediyor.

23.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:35
Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
Şırnak 'ın Beytüşşebap ilçesinde ekiplerin, yer yer 7 metreyi bulan kar birikintilerini temizleme çalışmaları devam ediyor.

Beytüşşebap ilçesinde kapalı köy yollarını açmak işin seferber olan Köylere Hizmet Götürme Birliği personelleri ve Özel İdare ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. İlçeye bağlı Kovankaya köyünde 72 gün önce kaybolan muhtarın bulunması için çığ nedeniyle kapalı olan köy yolunu açmaya çalışan ekipler, kar kalınlığının yer yer 7 metreye kadar çıktığı yolu açmak için gece gündüz çalışıyorlar.

İş makinesi operatörü Şehmuz Cin, günlerdir yol açmak için çalıştıklarını söyledi. Cin, "Beytüşşebap Kaymakamımızın talimatları doğrultusunda ilçemize bağlı Kovankaya köyünde kalan vatandaşlarımızın yolunu açmak için 2 gündür karla mücadele ediyoruz. Mart ayında olmamıza rağmen yüksek rakımlı yaylada yol açıyoruz. Köy yollarımızın tamamını açmak için gece gündüz çalışacağız" dedi.

Özel İdare saha şefi Fahri Erdal ise, "Ekiplerimizle beraber yolumuzu açmaya çalışıyoruz. Ancak 500 metrelik çığ bölgesi var çok çığ düşmüş hepsini açarak ilerliyoruz. İnşallah en kısa zamanda köye ulaşacağız" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Köylere Hizmet Götürme Birliği, Beytüşşebap, Şırnak, Güncel

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