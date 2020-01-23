Haberler » Güncel » Şırnak'ta, kayıp Keldani çifti arama çalışmalarında 13'üncü gün - Haber

Şırnak'ta, kayıp Keldani çifti arama çalışmalarında 13'üncü gün

İSTANBUL Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana haber alınamayan babası Hürmüz Diril (71) ile annesi Şimuni Diril'i (65) arama çalışmaları, 13'üncü günde de sürdürüldü.

23.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:32Şırnak'ta, kayıp Keldani çifti arama çalışmalarında 13'üncü gün

İSTANBUL Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, 'ın ilçesinde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana alınamayan babası Hürmüz Diril (71) ile annesi Şimuni Diril'i (65) arama çalışmaları, 13'üncü günde de sürdürüldü.

Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Beytüşşebap'a bağlı Kovankaya köyünde yaşayan annesi Şimuni Diril ile babası Hürmüz Diril'den 11 Ocak Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Çiftin yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat timleri, olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını 13'üncü günde de sürdürdü. Ekipler, arama çalışmaları sırasında bölgede etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle insansız hava araçları (İHA) ile görüntü almakta zorlandı. Jandarma Özel Harekat ekipleri de zorlu karada arama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.



Beytüşşebap, İstanbul, Şırnak, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:55  Aydın'daki davada cinayet sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
20:55  DHA YURT BÜLTENİ - 13
20:50  MEB'den, 'Psikososyal Önleyici Destek Programı' kitabı ile ilgili açıklamada
20:50  Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
20:46  Gaziosmanpaşa'da yangın (1)
23.01.2020 20:57:47