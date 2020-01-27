Şırnak'ta, kayıp Keldani çifti arama çalışmalarında 17'nci gün

İSTANBUL Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Şırnak 'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana haber alınamayan babası Hürmüz Diril (71) ile annesi Şimuni Diril'i (65) arama çalışmaları, 17'nci günde havadan sürdürüldü. Şimuni Diril'in, 12 Ocak 2019'da rahatsızlanması sonucu köyden askeri helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Beytüşşebap'a bağlı Kovankaya köyünde yaşayan annesi Şimuni Diril ile babası Hürmüz Diril'den 11 Ocak Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Çiftin yakınlarının ihbarıyla bölgeye sevk edilen ve olumsuz hava şartlarına rağmen çalışma yürüten Jandarma Özel Harekat timleri, 17'nci günde karadan aramanın imkansız hale gelmesi üzerine iz takip köpekleri ile geri çağrıldı. Hava şartları uygun olduğu anlarda, insansız hava araçları (İHA) ile bölgede arama çalışmaları, havadan sürdürülüyor.

ŞİMUNİ DİRİL, GEÇEN YIL RAHATSIZLANINCA ASKERİ HELİKOPTERLE ALINMIŞ

Öte yandan Şimuni Diril'in, 12 Ocak 2019'da Kovankaya köyünde rahatsızlanması sonucu askeri helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Köy yolu kar yağışı nedeniyle kapalı olunca Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan jandarma komando özel harekat timi ve beraberindeki sağlık personelinin taşındığı Sikorsky tipi 2 helikopter, Şimuni Diril için Kovankaya köyüne havalanmıştı. Köyden alınan Diril, Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedavi edilmişti.