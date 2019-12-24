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Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur

ŞIRNAK'taki Cudi Dağı eteklerinde özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı.

24.12.2019 19:31 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:31 Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur

ŞIRNAK'taki Cudi Dağı eteklerinde özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı. Ekipler göçük altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

merkeze bağlı Üçkiraz köyündeki Cudi Dağı eteğinde özel bir şirkete ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Kömür ocağında çalışanların ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kömür ocağında çalışan bir işçinin göçük altında kaldığının belirlenmesiyle ekiplerin başlattığı kurtarma çalışması sürüyor. 

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Hastane önünden görüntü

Genel ve Detay göüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,



Şırnak, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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