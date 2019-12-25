Haberler » Güncel » Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur - Haber

Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur

ŞIRNAK'taki Cudi Dağı eteklerinde özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı.

25.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:49 Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur

ŞIRNAK'taki Cudi Dağı eteklerinde özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı. Ekipler göçük altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

merkeze bağlı Üçkiraz köyündeki Cudi Dağı eteğinde özel bir şirkete ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Kömür ocağında çalışanların ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kömür ocağında çalışan bir işçinin göçük altında kaldığının belirlenmesiyle ekiplerin başlattığı kurtarma çalışması sürüyor.  



Şırnak, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:37   İzmir resim öğretmeni, öğrencilerin sokakta bulduğu kedileri sahiplendiriyor - Haber
10:36   Şahika Ercümen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
10:31   19 Mayıs Belediyesi çevre temizliğini sürdürüyor - Haber
10:30   Ankara'da Hediyelik Eşya Fuarı başlıyor - Haber
10:30   Çetin Emeç'e bir asansör daha geliyor - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
09:54   Yerli "Robin Hood", düğün yapmak için para isteyen kadına kayıtsız kalmadı - Haber
09:49   Çorum'da yamaçtan kopan kayalar iki eve isabet etti - Haber
09:38   Cezaevindeki hükümlülere din ve ahlak bilgisi dersleri verilecek - Haber
09:09   Kar, Türkiye'yi etkisi altına alıyor! İstanbul ve Ankara da listede - Haber
25.12.2019 10:38:00