Şırnak'ta konvoylu 19 Mayıs kutlaması

Şırnak'ta konvoylu 19 Mayıs kutlamasıŞIRNAK'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın da katılımıyla araçlarla şehir merkezinde konvoy halinde tur atılarak kutlandı.

Şırnak'ta konvoylu 19 Mayıs kutlaması
19.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:58
Şırnak'ta konvoylu 19 Mayıs kutlaması
ŞIRNAK'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın da katılımıyla araçlarla şehir merkezinde konvoy halinde tur atılarak kutlandı.
Şırnak Valiliği'nce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kısıtlı programla kutlandı. Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'un katılımıyla onlarca araçla şehir merkezinde konvoy halinde tur atılarak, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Kent halkı da evlerindeki balkon ve pencerelerinde ellerindeki Türk bayrağıyla kutlamalara destek verdi.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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