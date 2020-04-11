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Şırnak'ta koronavirüs karantinasında olduğu yurttan kaçan genç yakalandı

Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulduğu yurttan kaçan genç yakalandı.

11.04.2020 23:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:00
Şırnak'ta koronavirüs karantinasında olduğu yurttan kaçan genç yakalandı
Şırnak 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulduğu yurttan kaçan genç yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Şırnak'ta Kovid-19 şüphesiyle bir yurtta karantinada bulunan 23 yaşındaki M.Ç, buradan kaçarak Cizre ilçesine geldi.
M.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, genci Nur Mahallesi Yafes Caddesi'nde yakaladı.
M.Ç, gerekli tedbirleri alarak olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine götürüldü.
Öte yandan Cizre Belediyesi ekipleri, M.Ç'nin temas ettiği bölgede dezenfekte çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Şırnak, Cizre, Güncel
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