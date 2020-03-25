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Şırnak'ta koronavirüs tedbiri

Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanlarda yardım çalışması sürüyor.

25.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:48
Şırnak'ta koronavirüs tedbiri
Şırnak 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanlarda yardım çalışması sürüyor.
Silopi ilçesinde Silopi Engellileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de yaşlı ve hasta olan engelliler için çalışma başlattı. Dernek kamu görevlerine destek amacıyla kendilerine ulaşan engellilerin ihtiyaçlarını karşılama kararı aldı.
Derneği Başkanı İdris Kalenderoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sivil toplum kuruluşları olarak üzerilerine düşen her görevi yapmaya hazır olduklarını söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Silopi, Şırnak, Kültür Sanat

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