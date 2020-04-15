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Şırnak'ta koronavirüs tedbirleri

Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

15.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:14
Şırnak'ta koronavirüs tedbirleri
Şırnak 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.
Şırnak Belediyesi ekipleri şehrin işlek caddelerinden olan Cumhuriyet, Hastane, Cizre ve Gazi Caddeleri ile Sanat sokanğını köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte etti.
Zabıta ekipleri de 7 bin maskeyi vatandaş ve esnafa dağıttı, 65 yaş ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi 177 aileye gıda yardım paketi ulaştırdı.
Belediye vaşkan vekili İhsan Gören, salgınla mücadele kapsamında belediye olarak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.
Periyodik olarak dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü aktaran Gören, şunları kaydetti:
"Salgının ilk günününden bu yana ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Haftalık periyodik olarak işlek caddelerin dezenfeksiyonu sürmektedir. Ekiplerimiz esnaf ve vatandaşa maske dağıtımını yapmaktadırlar. Vatandaşımızdan tek isteğimiz uyarılara dikkat etmeleridir. Biz onlara hizmet etmek için buradayız."

Kaynak: AA

Etiketler: Şırnak Belediyesi, Şırnak, Güncel
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