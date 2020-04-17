Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Şırnak'ta koronavirüsü yenen 9 kişi alkışlarla taburcu edildi

Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 9 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

17.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:40
Şırnak'ta koronavirüsü yenen 9 kişi alkışlarla taburcu edildi
Şırnak 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 9 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Şırnak Devlet Hastanesinde gördükleri tedavi sonucu sağlığına kavuşan aralarında 6 muvazzaf asker, ismi belirtilmeyen bir vatandaş ile Firdevs Gözüngü (23) ve Muhammed Tanık (21), Başhekim Çağdaş Küçükerdoğan ve sağlık çalışanları tarafından uğurlandı.
Gözüngü ve Tanık, servisten çıkarken hastane personeli tarafından alkışlandı.

Otomobil tamircisi olduğunu ve onarımını yaptığı araçların sürücüleriyle oturup çay içtiğini dile getiren Tanık, şöyle konuştu:
"Daha sonra fenalaştım zaten astım bronşit rahatsızlığım vardı. Silopi'de hastaneye başvurdum. Birkaç gün Cizre Devlet Hastanesinde tedavi oldum oradan da buraya sevk ettiler. Test sonucum pozitif çıkınca 21 gün burada tedavim yapıldı. Taburcu edilince de gördüğünüz gibi bizi alkışlayarak uğurladılar. Allah onlardan razı olsun. Herkes kendine dikkat etsin ve evde kalsın."
Gözüngü de tedavi süresince büyük çaba sarf eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Şırnak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana ’eve gelme’ dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar Haberler
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı’nın imparoturu Haberler
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Görüntü İstanbul’da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar Haberler
Görüntü İstanbul'da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı Haberler
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Haberler ›› Güncel ››Şırnak'ta koronavirüsü yenen 9 kişi alkışlarla taburcu edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:50: Muğla'da 300 kasa portakal ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı - Haber 11:48: Esenler'de sokağa çıkma yasağı öncesi denetimler artırıldı - Haber 11:48: Pursaklar'da "Çocuk ve Aile" temalı kompozisyon yarışması - Haber 11:48: İran Savunma Bakanı'ndan "ABD savaş gemilerinin taciz edildiğine" ilişkin suçlamaya yanıt - Haber 11:48: Bilecik'te Münüfe teyze emekli maaşını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı - Haber 10:56: Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak - Haber 10:54: Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 378,5 liradan işlem görüyor - Ekonomi 10:57: Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var - Magazin 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber