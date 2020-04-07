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Şırnak'ta köyler dezenfekte ediliyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı köylerde, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

07.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:45
Şırnak'ta köyler dezenfekte ediliyor
Şırnak 'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı köylerde, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Beytüşşebap Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri ilçede bulunan tüm köyleri dezenfekte etmeye başladı. Evlerin kapsından camlarına ahırlarına kadar dezenfekte çalışmaları başlatan ekipler günlerdir korona virüsle mücadele etmeye devam ediyor. İlçeye bağlı Ayvalık , Mezra, Başaran ve Aşağıdere köylerinde ev ev dolaşarak dezenfekte çalışmaları yapan ekipler, vatandaşlara evlerinde kalmaları uyarısında da bulunuyor.

Dezenfekte çalışması gerçekleştiren Şehmus Cin, ilçeye virüsün bulaşmaması için ahır ve kümeslere kadar ilaçlama çalışmaları yaptıklarını söyledi. Cin, "Kaymakam İsmail Pendik'in talimatlarıyla Köylere Hizmet Götürme Birliği müdürü ile birlikte köy köy ev ev dolaşarak dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Korona virüse karşı tüm köylerimizde ahırlara kadar ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Köylerdeki vatandaşlar evlerinden çıkmıyor. Herkes verilen talimatlara riayet ediyor. İnşallah en kısa zamanda bu ilaçlama işi bitecek. Başaran, Ayvalık, Mezra ve Aşağıdere köylerini ilaçladık. Bugün Mutluca, Bolağaç ve diğer köyleri dezenfekte edeceğiz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Köylere Hizmet Götürme Birliği, Beytüşşebap, Ayvalık, Şırnak, Güncel
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