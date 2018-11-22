Şırnak'ta "Mevlid-i Nebi Haftası" Etkinliği

22 Kasım 2018 Perşembe 15:52



22 Kasım 2018 Perşembe 15:52

Şırnak'ta, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu program düzenlendi.İl Müftülüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen program, Gençlik Merkezi konferans salonunda yapıldı.Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, sinevizyon gösterisi yapıldı, ilahiler seslendirildi.İl Müftüsü Ramazan Tolan, Mevlid Kandili ile Hz. Muhammed'in doğum gününü kutladıklarını söyledi.Hayatın her alanında Peygamberin genç nesillere örnek olduğunu belirten Müftü Tolan, şöyle konuştu:"Sevgili Peygamberimizin du¨nyasında genc¸lerin her zaman o¨zel bir yeri vardır. Peygamberimiz, genc¸lere yo¨nelik samimiyet, gu¨ven, s¸efkat, merhamet ve zarafet temelli bir iletis¸im dili gelis¸tirmis¸ ve onların yetis¸meleriyle o¨zel olarak ilgilenmis¸tir. Gerek Mekke'de gerek Medine'de onun rahle-i tedrisinden gec¸en genc¸ler, insanlıgˆı aydınlatan birer kandil olmus¸tur. Tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum."Şırnak Üniversitesi Rektör Yardımcısı İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulaziz Hatip "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans verdi.Şırnak Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldığı programda "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.