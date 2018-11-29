Şırnak'ta Muhtarlarla Toplantı

Şırnak
Valisi Mehmet Aktaş ve Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu
, muhtarlarla bir araya geldi.
Özel bir otelde düzenlenen toplantıya, Vali Aktaş, Bedirhanoğlu, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım
, İl Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy
, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.
Merkezde ve köylerde yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini belirten Aktaş, tüm kurumların üzerine düşen sorumluluğu yaptığını söyledi.
Bedirhanoğlu ise, Şırnak'ta yapılan hizmetlerin merkezle sınırlı kalmayacağını, hizmetlerin merkeze bağlı belde ve köylere yayılacağını ifade etti.
Toplantı, mahalle ve köy muhtarlarının taleplerini dile getirmeleri ile sona erdi.
Jandarma,Turan Bedirhanoğlu,Şırnak
29 Kasım 2018 Perşembe 10:38