Şırnak'ta Müsiad'tan Kan Bağışı

29 Kasım 2018 Perşembe 10:29



29 Kasım 2018 Perşembe 10:29

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin ve yönetim kurulu üyeleri, Silopi ilçesinde kan bağışında bulundu.Türk Kızılayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kan Merkezi tarafından Silopi ilçesinde Dörtyol Meydanı'ndaki aracında Bilin ve yönetim kurulu üyeleri, kan bağışında bulundu.Bilin, Kızılay'a düzenli olarak kan bağışında bulunduklarını söyledi.Kan vermenin kutsal bir görev olduğunu kaydeden Bilin, bağışlanan bir ünite kan ile hayat kurtarıldığını belirtti.Bilin, şöyle konuştu:"Kan bağışlayan insanın sağlıklı bir birey olma, kan değerleri açısından kemik iliği yağlanmasının engellenmesi ve kanın tekrardan vücuttaki hücreleri yenilemesi açısından sağlıklı olabileceğini bütün üyelerimize belirttik. Üyelerimiz de bu konuda duyarlı davrandılar. Kan vermeye gelen herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca bütün vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyoruz."