Şırnak'ta Okul Çevresinde Uyuşturucu Satanlara Operasyon: 5 Gözaltı

Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde, okul çevresinde uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Cizre ilçesinde özellikle okul çevresinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 117 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, 16,77 gram eroin maddesi ile 6 adet sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK
Şırnak, 3. Sayfa
Kaynak: İHA