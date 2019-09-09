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Şırnak'ta okul önlerinde uyuşturucu uygulaması

Şırnak'ta okul önlerinde uyuşturucu uygulamasıŞırnak'ta polis, yeni eğitim- öğretim yılının başladığı ilk gün, okul önlerinde uyuşturucu uygulaması gerçekleştirdi.

09.09.2019 16:44
Şırnak'ta okul önlerinde uyuşturucu uygulaması
Şırnak'ta polis, yeni eğitim- öğretim yılının başladığı ilk gün, okul önlerinde uyuşturucu uygulaması gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şırnak merkezde yeni eğitim-öğretim yılının başladığı ilk gün, okul önlerinde 'Narkotim' projesi kapsamında uyuşturucu denetimi yaptı. Kentte uyuşturucu kullanımının ve satışının engellenmesi, gençlerin korunması, Şırnak'ta sağlanan güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla yapılan denetim kapsamında okul önlerinde bulunan şüpheliler kimlik kontrolünden geçirildi. Öğrencilerin daha iyi eğitim almaları ve güvenli şekilde okula gidip gelmeleri için 'Narkotim' projesinin devam edeceği bildirildi.
Şırnak'ta okul önlerinde uyuşturucu uygulaması

Şırnak, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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