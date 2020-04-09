Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şırnak'ta organik sebze tohumları toprakla buluştu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çiftçiler, bir yıl boyunca beklettikleri organik sebze tohumlarını toprakla buluşturdu.

09.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:56
Şırnak'ta organik sebze tohumları toprakla buluştu
Şırnak 'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çiftçiler, bir yıl boyunca beklettikleri organik sebze tohumlarını toprakla buluşturdu.

Beytüşşebap'ta havaların ısınmasıyla beraber köylüler bir yıl boyunca kurutup sakladıkları organik tohumları toprakla buluşturmaya başladı. Salatalık, biber, maydanoz, domates, karpuz, kavun, fasulye ve daha birçok sebze tohumunu evlerinde saklayan köylüler, havaların ısınmasıyla beraber tekrar ekmek için torbalardan çıkarıp toprağa ekti. Organik sebzelerin tohumlarını 30 yıldır saklayan Faysal Gökçe isimli çiftçi, "Dedelerimizden kalan organik tohumları her yıl babam ve annem sonbahar aylarında kaldırıp kurutuyordu. Biz de her yıl bunları ekip biçiyorduk. Yıllardır böyle devam ediyor. Eskiden çoğu şey organikti. Ama şimdi sadece bu kaldı elimizde. Kapların içine yanmış ve bir yıl bekletilen organik hayvan gübresini kullanıyoruz. Bu yıl biraz geç başladık korona virüsten dolayı dışarı çıkamıyoruz. Evimizin bahçesinde bu işlemleri yapmak zorundayız. Eskisi gibi köylüler dışarı çıkmıyor ama mecburuz. Şimdi bu tohumları toprakla buluşturup bir ay sonra tarla ve bahçelerimize ekeceğiz. İnşallah bu salgın biter de bağ bahçelerimizde çalışırız" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Beytüşşebap, Şırnak, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Şırnak'ta organik sebze tohumları toprakla buluştu - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor Ekonomi
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor
Limona olan talep artınca ihracatı ön izne bağlandı Ekonomi
Limona olan talep artınca ihracatı ön izne bağlandı
Koronayı fırsata çeviren de var! Anne-kız, siparişlere yetişemiyor Ekonomi
Koronayı fırsata çeviren de var! Anne-kız, siparişlere yetişemiyor
Korona sonrası evsizlerin içini ısıtacak adım! Bakanlık harekete geçti Ekonomi
Korona sonrası evsizlerin içini ısıtacak adım! Bakanlık harekete geçti
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak Ekonomi
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
136 bin firmanın kredi taksitleri 3 ay ertelendi Ekonomi
136 bin firmanın kredi taksitleri 3 ay ertelendi
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:47: Honda, Şekerpınar üretim tesisindeki arayı 1 hafta daha uzattı - Ekonomi 11:46: Mark Mobius: "Türkiye şalter indirmeyerek doğru olanı yapıyor" - Ekonomi 11:44: Sahra Altı Afrika 25 yıl sonra resesyona girecek - Ekonomi 11:41: Para politikalarının etkinliğini artırmada maliye politikaları desteği şart - Ekonomi 11:41: Yeni tip koronavirüs salgınının 100 günü - Ekonomi 10:58: Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü - Ekonomi 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı - Haber 10:31: ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi - Ekonomi 10:28: Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum - Ekonomi 10:19: Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın - Ekonomi 09:24: Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek - Ekonomi