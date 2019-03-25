Şırnak'ta Otomobil Sele Kapıldı: 2 Ölü

Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde sele kapılan otomobildeki 4 kişiden 2'si yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Konya
'dan Şırnak
'a atanan imam Mustafa Yavuz
'un kullandığı plakası henüz bilinmeyen otomobil, Konak
Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle sele kapıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD
ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Yavuz ve kızı, sürüklenen otomobilden çıkmayı başardı. Sürücünün annesi Emine ve eşi Gül Nazik Yavuz'un cesedi, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yaklaşık 400 metre uzakta bulundu.
Cesetler, Cizre Devlet Hastanesi
morguna gönderildi.
Konya, Cizre, Şırnak, Güncel
Kaynak: AA