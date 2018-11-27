Şırnak'ta Pkk/kck Operasyonu: 50 Gözaltı

ŞIRNAK'ta polisin, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 50 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik merkez ve ilçelerinde belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda kent merkezinde 8, Cizre
'de 18, Silopi
'de 14, İdil
'de 9 ve Uludere
'de 1 kişi olmak üzere, toplam 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Şırnak
PKK,Şırnak