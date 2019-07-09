09.07.2019 20:10
Haberler» Güncel» Haber

Son Dakika! Terör örgütü PKK'dan hain saldırı! 2 çoban infaz edildi

Son Dakika! Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünde Vali Çevik ve Hekim Demir isimli 2 çoban terör örgütü PKK mensuplarınca infaz edildi. Teröristler bölgedeki ağaçları ateşe verip olay yerinden kaçtı. PKK'lıların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Şırnak'ta merada hayvan otlatan 2 çoban, başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çobanların, PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü belirtildi.

BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Geçitboyu Köyü'nün Herbüş Mevkisinde meydana geldi. Hayvan otlatmaya çıkan 2 çobandan haber alamayan yakınları meraya indi. Çobanlar, silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. PKK'lı teröristlerce infaz edildiği değerlendirilen çobanların cesetleri otopsi için morga kaldırılırken, güvenlik güçleri bölgede araştırma başlattı.

Bu arada görgü tanıkları, teröristlerin kaçarken ormanlık alanı ateşe verdiklerini kaydetti.

Son Dakika! Terör örgütü PKK'dan hain saldırı! 2 çoban infaz edildi
Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
21:16   Oktay: 11. Kalkınma Planı halkımızın refahını artırmak için temel bir yol haritası olacak.
21:16   Eski eşyaları toplayıp mahallede müze kurdular
21:16   Gümüşhane'deki şebeke suyundan zehirlenme şüphesi
21:15   İzmir'de, organizatör soruşturmasında 19 kişi adliyeye sevk edildi
21:14   Türkiye'de deniz ve plajlarda drone denetimi başladı
21:14   DHA YURT BÜLTENİ - 18
21:14   Oktay: 11. Kalkınma Planı halkımızın refahını artırmak için temel bir yol haritası olacak