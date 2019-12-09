Haberler » Güncel » Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 şehit, 7 yaralı - Haber

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

09.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:40Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 şehit, 7 yaralı
'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.
El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerce müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.
Açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Şırnak, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Karşımızda susuyor (1) - Haber
14:28 Edirne-bara alınmayınca tüfekle ateş açan çocuk, serbest kaldı - Haber
14:28 İç Dünyanıza dokunacak bir anlatı: kuruntucu - Haber
14:28 Tartıştığı kadını bıçakla yaralayıp intihar girişiminde bulundu - Haber
14:23 GAÜN'de Türk Sanat Müziği konseri ilgiyle izlendi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
12:17 Hayatında ilk kez tüfek kullanan kadının tüfeğin tepmesiyle yere düşmesi izleyenleri güldürüyor - Haber
9.12.2019 14:37:14