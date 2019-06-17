17.06.2019 15:27
Haberler»Güncel » Haber

ŞIRNAK'TA PKK SIĞINAĞI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen içerisinde yaşam malzemeleri bulunan sığınak kullanılamaz hale getirildi.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen içerisinde yaşam malzemeleri bulunan sığınak kullanılamaz hale getirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Uludere ilçesine bağlı Sapaca mezrası kırsalına operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramada, teröristlere ait çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, sığınak kullanılamaz hale getirildi.ŞIRNAK'TA PKK SIĞINAĞI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ
Kaynak: DHA
Uludere, PKK, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:24 Siverek'te 4 kişinin öldüğü çatışma anı kamerada (2)
17:24 ERÜ'de mezuniyet törenleri
17:24 Babasını bıçaklayan zanlı tutuklandı
17:24 Fen işleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor
17:23 GÜNCELLEME - Bolu'da DEAŞ operasyonu
17:23 "İnternet aboneliklerinde dikkatli olunmalı"
17:23 Siirt'te 40 düzensiz göçmen yakalandı