17.06.2019 15:59
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Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Şırnak

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen içerisinde yaşam malzemeleri bulunan sığınak kullanılamaz hale getirildi.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen içerisinde yaşam malzemeleri bulunan sığınak kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Uludere ilçesine bağlı Sapaca mezrası kırsalına operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramada, teröristlere ait çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, sığınak kullanılamaz hale getirildi.

- Uludere
Kaynak: DHA
Uludere, PKK, Güncel

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