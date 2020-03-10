Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 tutuklama
Şırnak'ta terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 6'sı tutuklandı.
10.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:04
Şırnak 'ta terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 6'sı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 kişiden 6'sı tutuklandı, 14'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Diğer 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 kişiden 6'sı tutuklandı, 14'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Diğer 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 tutuklama
Manşet
Haberler
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Güncel
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Güncel
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Güncel
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Güncel
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
Güncel
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti