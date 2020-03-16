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Şırnak'ta polis ve jandarmadan 'kaçakçılık' operasyonu: 27 gözaltı

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen ortak operasyonlarda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

16.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:25
Şırnak'ta polis ve jandarmadan 'kaçakçılık' operasyonu: 27 gözaltı

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen ortak operasyonlarda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9- 15 Mart'ta, kent genelinde kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 15 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 1 uyuşturucu hap, gümrük kaçağı 1075 paket sigara, 5 cep telefonu, 100 paket elektronik sigara likidi, 20 kilo nargile tütünü, 114 çift ayakkabı ele geçirildi. Ortak operasyonda, 27 kişi de gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Jandarma, Polis, Güncel

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