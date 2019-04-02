Şırnak'ta Sağanak Eski Kaplıca Binasını Yıktı

Şırnak
'ın Güçlükonak
ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla tek katlı bina yıkıldı.
Alınan bilgiye göre, iki gündür ilçede etkili olan yağış dolayısıyla Ilısu
Barajı'nın kapaklarından biri kontrollü olarak açıldı. Suyun tahliyesi dolayısıyla su seviyesinin yükseldiği Dicle
Nehri kenarında bulunan Belkıs Ana Kaplıcası'na ait eski bina yıkıldı.
Tek katlı bina boş olduğu için can kaybı yaşanmazken, binanın yıkılma anı köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Ilısu, Güçlükonak, Şırnak, Güncel
Kaynak: AA