Şırnak
'ta "Sağlık ve bisiklet doğa ile buluşuyor" etkinliği düzenlendi. Fatih
Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin farkındalık oluşturmak amacıyla Uludere
Caddesi'nde "Sağlık ve bisiklet doğa ile buluşuyor" etkinliği düzenlendi.
Öğrenciler bisiklet sürdükleri yolda bir yandan çöp topladı, bir yandan da yolculara ikramda bulundu.
Proje koordinatörü Hanım Batmaz, temiz ve sağlıklı bir şehir için yola çıktıklarını belirterek, "Amacımız obeziteyle mücadele, sağlıklı yaşam ve temiz çevredir. Bu projeyle bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Umarım başarmışızdır." dedi.
Uludere,Fatih,Şırnak