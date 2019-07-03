03.07.2019 17:50
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Şırnak'ta salep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin para cezası

Şırnak

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, 5 kilo 800 gram salep soğanı topladıkları tespit edilen 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, 5 kilo 800 gram salep soğanı topladıkları tespit edilen 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beytüşşebap'ın Tahtereş mevkisinde salep soğanı toplandığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, salep soğanını toplayan 3 kişinin kimliğini tespit etti. Jandarmanın belirlenen adrese düzenlediği operasyonda yapılan aramada 5 kilo 800 gram salep soğanı ve 2 av tüfeği ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Çevre Kanunu'na muhalefet suçundan 3 şüpheliye ayrı ayrı 68 bin TL olmak üzere 204 TL para cezası verildi.



- Şırnak
Kaynak: DHA
Beytüşşebap, Şırnak, Güncel

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