Şırnak'ta Seçim Tedbirleri

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Şırnak'ta 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için il genelinde 10 bin personel görevlendirildiği belirtildi.Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde bin bir sandıkta 285 bin 753 seçmenin oy kullanacağı aktarıldı.Seçim günü 5 bin 178 polis ve 4 bin 850 jandarma personelin görev aldığı belirtilen açıklamada, Şırnak Valiliği Seçim Koordinasyon Merkezi, kaymakamlık, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma'nın itfaiye, ulaşım tedbirlerinin 24 saat esaslı görev alacağı ifade edildi.