Şırnak'ta Şehit Asker İçin Tören

Şırnak
'ın Uludere
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda meydana gelen silah kazasında şehit olan piyade sözleşmeli er Cemil Kaçmaz için tören düzenlendi.
Şehit Kaçmaz'ın (24) naaşı, Şırnak 23. Piyade
Tümen Komutanlığına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okundu.
Dualar eşliğinde helallik alınmasının ardından Kaçmaz'ın cenazesi, arkadaşlarının omuzlarında taşınarak helikoptere konuldu ve Kahramanmaraş
'a uğurlandı.
Törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu
, 23. Jandarma
Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt
Jandarma Komando
Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır
, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım
, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy
, AK Parti
İl Başkanı İbrahim Halil
Erkan ve silah arkadaşları katıldı.
Şırnak'ta süren operasyonlarda, hava topu atışı sırasında meydana gelen patlamada bir asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.
Şırnak