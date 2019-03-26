Şırnak'ta Şehit Asker İçin Tören

Kaynak: AA

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur, Kasrik beldesinde toprağa verildi.Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığındaki törenin ardından 27 yaşındaki şehidin naaşı, merkeze bağlı Kasrik beldesine getirildi.Hicret Camisi'nde ikindi vakti kılının cenaze namazının ardından helallik alınmak üzere babaevine götürülen şehidin naaşı, daha sonra Kasrik Mezarlığı'nda defnedildi.Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, şehidin babası İbrahim Teymur'a Türk bayrağı teslim etti.Törene, Vali Aktaş'ın yanı sıra 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Göngör ve silah arkadaşları katıldı.Cizre Asayiş Komutanlığına bağlı birliklerce Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik "Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" gerçekleştirilmiş, operasyonda arazi arama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etmiş, patlamada 2 asker yaralanmıştı.Yaralı askerler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılmış, askerlerden Burçin Damcı yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Diğer yaralı Uzman Onbaşı Ramazan Teymur ise sevk edildiği Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabaha karşı şehit düşmüştü.