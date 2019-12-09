Haberler » Güncel » Şırnak'ta şehit askerler için tören düzenlendi - Haber

Şırnak'ta şehit askerler için tören düzenlendi

Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik (30) ve Uzman Çavuş Kemal Sayar (35) için tören yapıldı.

09.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:18Şırnak'ta şehit askerler için tören düzenlendi
'ın ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik (30) ve Uzman Çavuş Kemal Sayar (35) için tören yapıldı.

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Çevik ve Sayar'ın Türk bayrağına sarılı naaşları meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu.
Saygı duruşunda bulunulan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.
Törenin ardından helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen şehit Çevik'in naaşı uçakla İstanbul'a, şehit Sayar'ın naaşı ise Samsun'a uğurlandı.
Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve silah arkadaşları katıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 7 güvenlik görevlisi de yaralanmıştı.

Şırnak, İdil, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:47 Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktor: Alkolden sonra ilacı aldığı için öldüğünü düşünüyorum - Haber
18:47 Suriyeli bir kişi özel harekat polisi üniformasıyla yakalandı - Haber
18:47 Batı Karadeniz'de yoğun sis etkili oldu - Haber
18:46 İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı - Haber
18:46 Ankara Valisi Şahin'den "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı Açıklaması - Haber
18:00 Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak - Haber
17:40 İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
9.12.2019 18:49:33