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Şırnak'ta şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın şehadet haberi, Samsun'un Havza ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

09.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:55

'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın şehadet haberi, 'un Havza ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Gidirli Mahallesi'nde ikamet eden şehidin babası Mehmet Sayar'a oğlunun şehadet haberini Kaymakam Metin Yılmaz ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir verdi.

Şehidin annesi Emine Sayar'ın 2005 yılında vefat ettiği, 4 kardeşi bulunan şehidin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehit Sayar'ın, yarın Gidirli Mahallesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aynı mahallede bulunan kabristanlığa defnedileceği belirtildi.

Şırnak'ta şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi

Kemal Sayar, Samsun, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA


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