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Şırnak'ta şehit sayısı 3'e çıktı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda şehit sayısı 3'e yükseldi.

21.08.2019 21:00 Şırnak'ta şehit sayısı 3'e çıktı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda şehit sayısı 3'e yükseldi. Şırnak Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı emir komutasında, Silopi ilçe sınırları içerisinde bulunan Körseli köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurları ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 kahraman jandarma personelimiz yaralanmış, 3 kahraman jandarma personelimiz şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
(Melih Yiğit/İHA)

Jandarma, Silopi, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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