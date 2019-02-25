Şırnak'ta Sıfır Atık Projesi'ne Destek

Kaynak: AA

ŞIRNAK (AA )- AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanlığı ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği üyeleri Sıfır Atık Projesi'ne destek verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan projeye Şırnak Aile Destek Merkezlerindeki (ADEM) kursiyerler, atıklardan yeni ürünler üretti.AK Parti Kadın Kolları ve Dernek Başkanı Hatice Atan, proje sayesinde atık malzemelerin geri dönüşüm aracılığıyla ülke ekonomisine fayda sağlanacağını dile getirerek, "Projeyi yaygın hale getirmek için dernek ve parti olarak ADEM'lerde merkezlerinde dikilen bez torbaları ev ev dolaşarak dağıtacağız." dedi.